Ουκρανοί και Ρώσοι διπλωμάτες πιάστηκαν στα χέρια για την ουκρανική σημαία σε σύνοδο κορυφής

Ένταση προκλήθηκε στη συνεδρίαση της συνέλευσης της Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας, στην Τουρκία, μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων.

Ειδικότερα, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ουκρανός βουλευτής Ολεξάντρ Μαρικόφσκι σήκωσε την ουκρανική σημαία πίσω από το μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας, Όλγκα Τιμοφέεβα, την ώρα που έκανε δηλώσεις στην κάμερα.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech👇 pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023