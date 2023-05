Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιχειρεί να στρατολογήσει μετανάστες από την κεντρική Ασία

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να στρατολογήσει μετανάστες εργάτες από την κεντρική Ασία για να υπηρετήσουν στη συνεχιζόμενη εισβολή του στην Ουκρανία, ανέφερε το υπουργείο Αμυνας της Μεγάλης Βρετανίας σε ενημέρωση τη Δευτέρα το πρωί.

«Οι στρατολόγοι έχουν επισκεφθεί τζαμιά και γραφεία μετανάστευσης για να στρατολογήσουν», δήλωσε το υπουργείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Στα γραφεία μετανάστευσης, το προσωπικό που μιλάει Τατζικικά και Ουζμπεκικά επιχειρεί συστηματικά να στρατολογήσει μετανάστες», ανέφερε στην ημερήσια ενημέρωσή του με βάση τις έγκυρες βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

