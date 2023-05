Houston, We Have a Problem: Καθυστέρηση πτήσης λόγω… σμήνους μελισσών

Καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος, καιρού ή αεροπορικής κίνησης έχουμε ακούσει. Καθυστέρηση λόγω… σμήνους μελισσών, σπάνια.

Κι όμως, οι επιβάτες της πτήσης 1682 της Delta Airlines ήταν έτοιμοι να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος όταν ενημερώθηκαν πως το Α320 είχε καθηλώσει στο διεθνές αεροδρόμιο Τζορτζ Μπους του Χιούστον ένα σμήνος μελισσών που είχε κάνει «κατάληψη» στο ένα φτερό.

Ένας από τους επιβάτες, ο Ρόμπερτ Ερλ Γλεν φωτογράφισε το «φιλοτάξιδο» σμήνος.

Σε παιγνιώδη διάθεση, η αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε τους πελάτες της πως «φιλικό σμήνος μελισσών προφανώς θέλησε να μιλήσει με το φτερό για τα επαγγελματικά τους», χωρίς να παραλείψει πάντως να απολογηθεί για την ταλαιπωρία.

