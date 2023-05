Πακιστάν: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός, Ιμράν Χαν – «Απαγωγή» καταγγέλλει το κόμμα του

Συνελήφθη από τον στρατό ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Χαν, γνωστοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης ο βοηθός του.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, ο Χαν βρισκόταν στο δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ για την εκδίκαση υπόθεσης διαφθοράς στην οποία ήταν κατηγορούμενος.

Όπως ανέφερε μάρτυρας στο Reuters, λίγο αφότου ο Χαν πέρασε την πύλη του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισλαμαμπάντ, στο κτήριο εισήλθε ομάδα κομάντος. Κατά άλλες πηγές, η σύλληψη έγινε έξω από το κτήριο των δικαστηρίων.

Rangers abducted PTI Chairman Imran Khan, these are the visuals. Pakistan’s brave people must come out and defend their country. pic.twitter.com/hJwG42hsE4

