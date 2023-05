HΠΑ: Αυτοκτόνησε η πιο γνωστή «μαμά-μπλόγκερ» σε ηλικία 47 ετών

Η Αμερικανίδα Χέδερ Άρμστρονγκ, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως η «Βασίλισσα των μαμάδων μπλόγκερ» από το περιοδικό The New York Times Magazine, βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 47 ετών.

Ο φίλος της ανέφερε ότι αυτοκτόνησε, τονίζοντας ότι πρόσφατα είχε υποτροπιάσει μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής από το αλκοόλ.

Η Άρμστρονγκ, έγινε διάσημη στις ΗΠΑ την δεκαετία του 2000, όταν κατέγραφε στο μπλογκ της την εμπειρία της μητρότητας με το ψευδώνυμο «Dooce».

Στην ιστοσελίδα της «Dooce» έγραφε συχνά για τα παιδιά της, τη δουλειά, το σεξ, την φυγή της από την εκκλησία των Μορμόνων και τις προσωπικές της μάχες με την κατάθλιψη και το αλκοόλ. Το 2009, η Άρμστρονγκ συμπεριελήφθηκε στην ετήσια λίστα του περιοδικού «Forbes» με τις 30 γυναίκες που είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την «Wall Street Journal», μέχρι το 2009, από το μπλογκ της μπορεί να είχε έσοδα 40.000 δολαρίων το μήνα από διαφημίσεις.

Η Άρμστρονγκ ήταν και συγγραφέας, συμπεριλαμβανομένων των απομνημονευμάτων της, το 2009, υπό το τίτλο: «It Sucked and then I Cried: How I Had a Baby, a Breakdown and a Much Needed Margarita». Σύμφωνα με το βιβλίο, υπέφερε από χρόνια κατάθλιψη σε όλη της, την οποία ξεκίνησε να αντιμετωπίζει στο κολέγιο.

Από τον πρώτο της γάμο, απέκτησε μία κόρη, τη Λέτα, κι έναν γιο, τον Mάρλο. Το 2017, μετά τη διάλυση του γάμου της, είδε την δημοτικότητα να πέφτει, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερη δυναμική.

Η κατάθλιψή της επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να εγγραφεί σε κλινική δοκιμή στο Νευροψυχιατρικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Γιούτα.

«Ένιωθα ότι η ζωή δεν είχε σημασία», δήλωνε στο Vox. «Όταν είσαι τόσο απελπισμένος, θα δοκιμάσεις τα πάντα. Πίστευα όμως ότι τα παιδιά μου άξιζαν να έχουν μια ευτυχισμένη, υγιή μητέρα και έπρεπε να δοκιμάσω όλες τις επιλογές για να είμαι ότι καλύτερο για εκείνα».

Το 2019, έγραψε το τρίτο της βιβλίο, «The Valedictorian of Being Dead: The True Story of Dying Ten Times to Live», για τις εμπειρίες της από τη θεραπεία.

