Ουκρανία: Εκρήξεις στην υπό ρωσική κατοχή Λουχάνσκ

Εκρήξεις αναφέρθηκαν πριν λίγο στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή του Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Στο Telegram αναφέρθηκε ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις και ότι ο καπνός ήταν ορατός πάνω από την πόλη, ενώ βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού.

Heavy explosions are reported in the occupied #Luhansk

According to preliminary reports, the Machine-Building Plant is on fire. pic.twitter.com/qyX13FemhT

— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2023