Στη Ρώμη ο Ζελένσκι – «Η νίκη της Ουκρανίας πλησιάζει»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Τσιαμπίνο της Ρώμης σήμερα.

Στη διάρκεια της παραμονής του στην πρωτεύουσα της Ιταλίας πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα, την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και με τον πάπα Φραγκίσκο, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Ζελένσκι στον λογαριασμό του στο Twitter.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦

