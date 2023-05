«Πέρα από την Ανάπτυξη»: Συνέδριο για τη βιώσιμη ευημερία στην Ευρώπη

Τριήμερο συνέδριο με τίτλο “Πέρα από την Ανάπτυξη” ( Beyond Growth 2023 ) συνδιοργανώνεται στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες μεταξύ 15 και 17 Μαΐου με διακομματική πρωτοβουλία 20 ευρωβουλευτών από τους Πρασίνους (The Green/EFA), την Αριστερά (The Left/GUE), τους Δημοκράτες- Σοσιαλιστές (S&D), την ομάδα του Renew Europe, του ΕΛΚ (EPP) και ενός ανεξάρτητου.

Στο συνέδριο, που είναι το μεγαλύτερο συνέδριο που πρaγματοποιείται σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο θα συμμετέχουν πάνω από 5500 εγγεγραμμένοι (3000 με φυσική παρουσία), ενώ στη λίστα ομιλητών συμπεριλαμβάνονται οι Joseph Stiglitz, Kate Raworth, Gaël Giraud, Dan O’Neill, Mariana Mazzucato, Tim Jackson, Sandrine Dixson-Declève, Philippa Sigl-Glöckner, Maja Göpel, Olivier De Schutter, Jason Hickel, Timothée Parrique, Dominique Méda, Julia Steinberger, Giorgos Kallis, Ann Pettifor, Valentina Bosetti, Aurélien Barrau, Yamina Saheb, Johan Rockström, Romina Boarini, Robert Costanza, Farhana Sultana.

Στόχος του συνεδρίου είναι η συζήτηση γύρω από πολιτικές για βιώσιμη ευημερία στην Ευρώπη, στη βάση μίας ζητούμενης συστημικής αλλαγής προς μία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και το πλαίσιο διακυβέρνησης που θα απαιτούσε.

Οι διοργανωτές επιθυμούν να επανεξετάσουν τις προτεραιότητες εντός ΕΕ, την ένταξη των κοινωνικών δεικτών στην διαδικασία αποφάσεων και τελικά νομοθέτησης, αντί της υπεραπλούστευσης των προβλημάτων και των ζητημάτων ανάπτυξης σε αποκλειστικά οικονομικούς δείκτες όπως το ΑΕΠ. Κεντρικός στόχος είναι να βρεθεί εκείνο το έδαφος που θα συνδυάζει την κοινωνική ευημερία με την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, εντός των ορίων του πλανήτη.

Αυτό το τριήμερο έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης διοργάνωσης του 2018. Οι 20 ευρωβουλευτές από όλες τις δημοκρατικές παρατάξεις του κοινοβουλίου, με την υποστήριξη πολλών οργανώσεων, αλλά και τη συμμετοχή πολιτών. Θα συμμετέχουν εθνικοί νομοθέτες, ακαδημαϊκοί, κοινωνικοί εταίροι, και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το συνέδριο θα ανοίξει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και τον συμπρόεδρο των Πρασίνων Φιλιπ Λαμπερτς.

Ο Ελληνας ευρωβουλευτής THE LEFT/GUE και συνδιοργανωτής, Πέτρος Κόκκαλης θα συντονίσει το πάνελ με θέμα Unlocking a just and sustainable economy through Universal Basic Services (Ανοίγοντας μία δίκαιη και βιώσιμη οικονομία μέσα από Καθολικές Βασικές Υπηρεσίες), για τη διεύρινση της οικονομικής συμμετοχής και την ενίσχυση της Δημοκρατίας μέσα και από υφιστάμενες καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που θα πρέπει να αναδειχθούν.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα «στο σπίτι» των ευρωβουλευτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ενώ θα υπάρχει διαθέσιμο και live streaming.

Οι συνδιοργανωτές ευρωβουλευτές είναι, από τους Πρασίνους οι Bas Eickhout, Philippe Lamberts, Ville Niinistö, Manuela Ripa, Kim van Sparrentak, Marie Toussaint, Ernest Urtasun, από την Αριστερά οι Manon Aubry, Πέτρος Κόκκαλης, Marisa Matias και Helmut Scholz, από τους Σοσιαλιστές οι Pascal Durand, Aurore Lalucq και Pierre Larrouturou, από το Renew Europe οι Katalin Cseh και Martin Hojsik, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα οι Pascal Arimont, Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh, και ο ανεξάρτητος Dino Giarrusso.

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr