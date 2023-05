ΗΠΑ: 13χρονος απέτρεψε ατύχημα με λεωφορείο γιατί… δεν είχε κινητό

Όταν ο Στιβ Ριβς έλαβε τηλεφώνημα από την Αστυνομία για τον γιο του, αρχικά τρομοκρατήθηκε, μέχρι τη στιγμή που ο αξιωματικός τον καθησύχασε λέγοντάς του «είναι για καλό, ο γιος του είναι ήρωας».

Στις 26 Απριλίου, ο γιος του, Ντίλον από το Γουόρεν του Μίσιγκαν, μαθητής πρώτης Γυμνασίου, επέστρεφε με το σχολικό λεωφορείο όταν διαπίστωσε πω η οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις της.

«Νιώθω μια ζαλάδα» φέρεται να είπε η οδηγός στον ασύρματο του λεωφορείου, «ίσως χρειαστεί να σταματήσω στην άκρη». Ωστόσο, δεν πρόλαβε. Έχασε τις αισθήσεις της με τα χέρια της να πέφτουν από το τιμόνι.

«Ξαφνικά, το λεωφορείο ήταν ανεξέλεγκτο» ανέφερε ένας μαθητής, με ένα δεύτερο να παραδέχεται πως «τρομοκρατηθήκαμε όλοι και σοκαριστήκαμε».

Το λεωφορείο βρισκόταν ήδη στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ωστόσο, ο 13χρονος κατάφερε να πιάσει εγκαίρως το τιμόνι και να ακινητοποιήσει το όχημα, σώζοντας με τα γρήγορα αντανακλαστικά του περίπου 60 μαθητές.

