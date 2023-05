Το ναυάγιο του Τιτανικού όπως δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ

To πιο διάσημο ναυάγιο όλων των εποχών, εκείνο του Τιτανικού, αποκαλύπτεται όπως ποτέ άλλοτε, με την ελπίδα οι νέες απεικονίσεις να ρίξουν φως στο τι συνέβη τη νύχτα εκείνη της Άνοιξης του 1912, όταν το πλοίο προσέκρουσε σε υποθαλάσσιο παγόβουνο του Ατλαντικού.

Οι ερευνητές δημιούργησαν, μέσω χαρτογράφησης του βυθού, την πρώτη ψηφιακή σάρωση πλήρους μεγέθους του Τιτανικού που «αναπαύεται» σε βάθος 3.800 μέτρων στον Ατλαντικό.

A new view of the Titanic! New scans reveal the world’s most famous wreck as never seen before. They show the wreck in its entirety – it’s as if the water has been drained away… Check it out here #Titanic

(Footage: @AtlanticProds/ Magellan) pic.twitter.com/1nOdfc7mWb

— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) May 17, 2023