Ιταλία: Νεκροί και αγνοούμενοι λόγω του κύματος κακοκαιρίας

Ο τελευταίος απολογισμός του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια της βόρειας Ιταλίας είναι τρεις νεκροί και τρεις αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχασαν την ζωή τους ένας γεωργός, μια γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή στην παραθαλάσσια περιοχή στο Τσεζενάτικο, και ένας ηλικιωμένος, ο οποίος πέθανε από πνιγμό μέσα στο σπίτι του, στο Φορλί.

Massive floods and landslides after heavy rains in Emilia-Romagna region, Italy 🇮🇹

