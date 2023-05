Χάρι – Μέγκαν: Παπαράτσι τους κυνηγούσαν επί 2 ώρες στη Νέα Υόρκη

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και η μητέρα της ενεπλάκησαν σε μια «σχεδόν καταστροφική καταδίωξη» από παπαράτσι, ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο τους.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης, μετά από μία τελετή απονομής βραβείων στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, ένα Ίδρυμα για Γυναίκες τίμησε τη Μέγκαν για το έργο της.

«Χθες το βράδυ, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ και η κυρία Ράγκλαντ ενεπλάκησαν σε μια σχεδόν καταστροφική καταδίωξη αυτοκινήτων από μία ομάδα εξαιρετικά επιθετικών παπαράτσι», ανέφερε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Αυτή η ανελέητη καταδίωξη, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, οδήγησε σε πολλές συγκρούσεις με άλλους οδηγούς στο δρόμο, πεζούς και δύο αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χάρι.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η καταδίωξη θα μπορούσε να ήταν μοιραία: Παπαράτσι οδηγούσαν στο πεζοδρόμιο, περνούσαν από κόκκινα φανάρια και έβγαζαν φωτογραφίες ενώ οδηγούσαν.

Οι φωτογραφίες που έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Χάρι, τη Μέγκαν και τη μητέρα της να κάθονται στο πίσω μέρος ενός ταξί της Νέας Υόρκης.

Prince Harry, his wife Meghan and her mother were involved in a “near catastrophic” car chase after being followed by paparazzi, according to his spokesperson.

Sky’s @laurabundock has the latest https://t.co/IVHXQr05s4

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/eoa6b6lhjY

— Sky News (@SkyNews) May 17, 2023