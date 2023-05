Τριντό: Καυτηρίασε τη Μελόνι για την πολιτική της ιταλικής κυβέρνησης προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, καυτηρίασε τη στάση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, για την πολιτική της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, σε συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των G7 που έλαβε χώρα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

«Ο Καναδάς ανησυχεί για ορισμένες από τις θέσεις της Ιταλίας όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων», είπε ο Τριντό στη Μελόνι, η οποία -σύμφωνα με ορισμένα διεθνή ΜΜΕ- ήταν εμφανώς ενοχλημένη.

Μάλιστα, ο ηγέτης του Καναδά έθεσε εκ νέου αυτό το ζήτημα στο επίσημο σημείωμα που εκδόθηκε μετά τις διμερείς επαφές με τη Μελόνι.

Στη διάρκεια της συνάντησης με τον Τριντό, η Μελόνι είπε ότι «η κυβέρνησή της ακολουθεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και δεν παρεκκλίνει από όσα έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις», σύμφωνα με το ίδιο ανακοινωθέν.

Trudeau calls out Italy on LGBTQ2S+ rights during meeting with Meloni at G7 summit https://t.co/Q4xGk6jBsP pic.twitter.com/KMnBzcQHL3

— CTV News (@CTVNews) May 19, 2023