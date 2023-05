G7: Εφτασε στη Χιροσίμα ο Ζελένσκι – Το μήνυμά του για τη Σύνοδο Κορυφής

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών, η οποία διεξάγεται σήμερα και αύριο, Κυριακή.

Το αεροπλάνο της Γαλλικής Δημοκρατίας που τον μετέφερε στη Χιροσίμα από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε μεταβεί χθες, Παρασκευή, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της ιαπωνικής πόλης και κόκκινο χαλί είχε τοποθετηθεί για την κάθοδό του, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Ιαπωνία, η οποία προεδρεύει φέτος της G7, είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως ο Ζελένσκι πρόκειται να συμμετάσχει αυτοπροσώπως στη σύνοδο, η οποία πραγματοποιείται στην πρώτη πόλη στον κόσμο που δέχθηκε επίθεση με πυρηνική βόμβα, σε μια περίοδο που οι πυρηνικές απειλές από το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν αναστατώσει τη Δύση.

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023