Νεπαλέζος γράφει ιστορία: Ο πρώτος άνθρωπος με διπλό ακρωτηριασμό άκρων που κατακτά το Εβερεστ

Ενας στρατιώτης Γκούρκα από το Νεπάλ που έχασε και τα δύο του πόδια σε έκρηξη στο Αφγανιστάν, έγραψε ιστορία κατακτώντας το Έβερεστ.

Ο Χάρι Μπούντα Μαγκάρ που ζει στο Κάντερμπερι στο Κεντ, ξεκίνησε την ανάβαση προς την κορυφή του υψηλότερου όρους του κόσμου στις 17 Απριλίου, ακριβώς 13 χρόνια αφότου έχασε και τα δύο κάτω άκρα του μετά από έκρηξη βόμβας, και κατάφερε να ολοκληρώσει τον άθλο αυτό το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Ο ίδιος και οι συνοδοιπόροι του, καθώς περίμεναν 18 ημέρες σε βάση του Έβερεστ ώστε να βελτιωθεί ο καιρός, βρέθηκαν σε συνθήκες ακραίου ψύχους ενώ έγιναν μάρτυρες του εντοπισμού δύο πτωμάτων.

«Όλα μου τα τζάκετ είναι παγωμένα. Ακόμα και το ζεστό μας νερό που βάλαμε σε θερμός, πάγωσε, δεν ήμασταν σε θέση να το πιούμε» περιέγραψε ο ίδιος το πρακτορείο ΡΑ.

Ωστόσο, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η μάσκα οξυγόνου και τα γυαλιά του πάγωσαν, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παραμείνει μόλις για λίγα λεπτά στην κορυφή του κόσμου. Παρόλα αυτά, ο Μπούντα Μαγκάρ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο με ακρωτηριασμό πάνω από το γόνατο και των δύο κάτω άκρων που πάτησε το Εβερεστ.

Όπως παραδέχεται, μετά το ατύχημα που του στέρησε τα πόδια του, ένιωθε πως «η ζωή μου είχε τελειώσει», δίνοντας μάχη με το αλκοόλ και την κατάθλιψη.

«Μεγάλωσα στο Νεπάλ μέχρι την ηλικία των 19 και είδα πώς αντιμετωπίζονταν στα απομακρυσμένα χωριά οι άνθρωποι με αναπηρίες. Πολλοί θεωρούν την αναπηρία αποτέλεσμα αμαρτίας προηγούμενων ζωών και εσένα άχθος αρούρης. Πίστευα κι εγώ το ίδιο γιατί ήταν αυτό που είδα, έτσι μεγάλωσα» λέει ο ίδιος.

«Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο διάστημα και κάποια στιγμή έπινα τόσο πολύ μόνο για να ελέγξω τον πόνο και τα συναισθήματά μου, ενώ έκανα και δύο απόπειρες αυτοκτονίας» λέει, προσθέτοντας πως για πρώτη φορά ονειρεύτηκε να κατακτήσει το Έβερεστ όταν ήταν μαθητής και πήγαινε ξυπόλητος στο σχολείο.

Σχεδίαζε δε, να το κάνει το 2018, ωστόσο οι άνθρωποι με διπλό ακρωτηριασμό και προβλήματα όρασης απαγορεύεται να επιχειρούν ανάβαση, σε μια προσπάθεια των τοπικών αρχών να αποτρέπουν τους θανάτους ορειβατών.

Ο Μαγκάρ άφησε το Νεπάλ για να υπηρετήσει ως δεκανέας στο σώμα των Γκούργκα (σ.σΝεπαλέζοι στρατιώτες που στρατολογούνται στον βρετανικό και τον ινδικό στρατό) του βρετανικού στρατού στο Αφγανιστάν.

Ο ίδιος ανυπομονεί να δει την οικογένειά του, αλλά και να επιστρέψει στο Αφγανιστάν, στο σημείο όπου είχε το ατύχημα, ώστε να μπορέσει να πει «ευχαριστώ».

«Χωρίς τον ακρωτηριασμό αυτό, δεν θα είχα ανέβει το Έβερεστ. Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει για καλό» καταλήγει ο ίδιος.

