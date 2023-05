Κομισιόν: Παρέμβαση για διερεύνηση του περιστατικού επαναπροώθησης μεταναστών

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Επίσημο αίτημα στις ελληνικές αρχές να διερευνήσουν ενδελεχώς και με ανεξάρτητα μέσα το περιστατικό, που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα η αμερικανική εφημερίδα, New York Times σχετικά με επαναπροώθηση μεταναστών μέσω του ελληνικού λιμενικού, κατέθεσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Ίλβα Γιόχανσον.

Υπενθύμισε μέσω του σχετικού tweet της ότι πριν από ένα χρόνο είχε συνάντηση με την ελληνική κυβέρνηση (συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2022), προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της διαχείρισης των συνόρων και όπως τονίζει «ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παράνομες επιστροφές» μεταναστών. Παράλληλα, η Επίτροπος γνωστοποίησε ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες μου έστειλαν επίσημο αίτημα στις ελληνικές αρχές το περιστατικό αυτό να διερευνηθεί πλήρως και ανεξαρτήτως» .

3/3

…The @EU_Commission stands ready to take formal steps, as appropriate. https://t.co/ybWmAtyHrY

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) May 22, 2023