Φλόριντα: Βρήκε ένα τεράστιο ιγκουάνα… στην τουαλέτα του

Ακούγοντας έναν ανοίκειο ήχο, ο Τζον Ριντλ μπήκε στο μπάνιο του για να βρει μέσα στην τουαλέτα ένα ιγκουάνα να τον κοιτά με το ίδιο έντρομο ύφος με το δικό του.

«Κοίταξα κάτω και είδα αυτό το ερπετό να με κοιτά έντρομο, ανέφερε ο 58χρονος σε τοπικό μέσο της Φλόριντα.

Η προσπάθειά του να το πιάσει με απόχη δεν ευόδωσε, οπότε ο Ριντλ επιστράτευσε τα… γυμνά του χέρια και «πάλεψε» με το τρομαγμένο ερπετό – με νικητή το ιγκουάνα και στον δεύτερο αυτόν γύρο.

A trip to the bathroom turned into a nightmare after a man found a large, hissing iguana inside his toilet! 🚽🦎 https://t.co/WotrKTqeAO pic.twitter.com/X0ohptUiEb

