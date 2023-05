NASA: Αυτά είναι τα αληθινά χρώματα του σύμπαντος

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες δύο γαλαξιών, ενός νεφελώματος και ενός αστρικού σμήνους που τράβηξαν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra.

«Οταν πολλαπλά τηλεσκόπια της NASA παρατηρούν την ίδια κοσμική περιοχή, αποκαλύπτονται τα αληθινά χρώματα του σύμπαντος», δήλωσε η NASA. Για τη δημιουργία των σύνθετων εικόνων, η NASA στράφηκε στο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και στο παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra.

«Κάθε εικόνα συνδυάζει τις ακτίνες Χ του Chandra -μια μορφή φωτός υψηλής ενέργειας- με υπέρυθρα δεδομένα από εικόνες του Webb που είχαν ήδη κυκλοφορήσει και οι οποίες είναι αόρατες με γυμνό μάτι», εξήγησε η διαστημική υπηρεσία.

Η NASA συμπεριέλαβε επίσης δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, το οποίο χρησιμοποιεί οπτικό φως, το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer, που έχει αποσυρθεί (υπέρυθρες ακτίνες), από το XMM-Newton της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ακτίνες Χ), καθώς και από το τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (οπτικές ακτίνες).

I could be brown, I could be blue, I could be violet sky…

Webb, @chandraxray, @NASAHubble and other telescopes contributed to these stunning composite images of star cluster NGC 346, spiral galaxies NGC 1672 & M74, and the Pillars of Creation: https://t.co/aNegOMrrDr pic.twitter.com/0IZWW5yLFx

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) May 23, 2023