Κίεβο: Διαμηνύει ότι με 48 F-16 θα μπορέσει να απελευθερώσει την Ουκρανία

Η Ουκρανία χρειάζεται τέσσερις μοίρες F-16 (συνολικά 48 μαχητικά αεροσκάφη) για να απελευθερώσει τα εδάφη της από τους Ρώσους εισβολείς, υποστήριξε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, με ανάρτησή του στο Twitter.

«4 μοίρες F16 (48 αεροσκάφη) είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να απελευθερώσουμε τη χώρα μας από τον επιτιθέμενο», σημειώνει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023