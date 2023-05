Ρότζερ Γουότερς: Ερευνα για τη «ναζιστική» στολή που φόρεσε σε συναυλία στο Βερολίνο

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του Ρότζερ Γουότερς, επειδή ο συνιδρυτής των Pink Floyd φόρεσε ναζιστική στολή ναζιστικού στυλ στη σκηνή του Mercedes-Benz Arena όπου έδωσε τη συναυλία του στο Βερολίνο.

Ο 79χρονος Βρετανός δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο. Χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον υπερασπίστηκαν λέγοντας ότι η παράσταση ήταν μια αναπαράσταση σατιρικών σκηνών από την ταινία του επιτυχημένου άλμπουμ του συγκροτήματος “The Wall”, μια κριτική στον φασισμό.

Εικόνες από τη συναυλία στις 17 Μαΐου εμφανίζουν τον διάσημο τραγουδιστή και μπασίστα με μακριά καμπαρντίνα και να κρατάει μια απομίμηση οπλοπολυβόλου στοχεύοντας το κοινό.

Η στολή περιελάμβανε ένα έμβλημα που μοιάζει με σβάστικα από δύο σταυρωτά σφυριά – εικονογραφία που υπήρχε επίσης στα κοστούμια στην ταινία του 1982 με πρωταγωνιστή τον ροκ σταρ που έγινε ακτιβιστής Μπομπ Γκέλντοφ.

Ναζιστικά σύμβολα, σημαίες και στολές απαγορεύονται στη Γερμανία. Ο Γουότερς ερευνάται με βάση έναν ξεχωριστό νόμο, όντας ύποπτος για «υποκίνηση του λαού», ανέφερε η αστυνομία.

Great news! Berlin police have launched a criminal investigation into Roger Waters following his concert in which he dressed like a Nazi SS officer holding a gun and denigrated the murder of Anne Frank.

Shockingly @AMCTheatres is promoting Waters currently. pic.twitter.com/6AlIHMmbR2

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) May 25, 2023