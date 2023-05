«Ηρθε η ώρα να πάρουμε πίσω ό,τι είναι δικό μας» – Προ των πυλών η ουκρανική αντεπίθεση

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας σημείωσε το πρωί του Σαββάτου ότι οι δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να ξεκινήσουν την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή τους έπειτα από μήνες προετοιμασίας, συμπεριλαμβανομένων πρόσφατων εντεινόμενων επιθέσεων σε υλικοτεχνικούς στόχους, καθώς και αντιπερισπασμών και παραπληροφόρησης που αποσκοπούσαν να κρατήσουν τις ρωσικές δυνάμεις υπ’ ατμόν.

«Ηρθε η ώρα να πάρουμε πίσω ό,τι είναι δικό μας», σημείωσε σε γραπτή του δήλωση ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι.

Η τολμηρή δήλωση, συνοδευόμενη από ένα βίντεο με ουκρανικά στρατεύματα που προετοιμάζονται για τη μάχη και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαινόταν να αποσκοπεί στη συσπείρωση ενός έθνους κουρασμένου από 15 μήνες πολέμου, αλλά και να ενσπείρει άγχος στις ρωσικές τάξεις.

Ο στρατηγός Ζαλούζνι, ωστόσο, δεν παραχώρησε κανένα στοιχείο για το πού και πότε οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πιθανό να προσπαθήσουν να σπάσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στα κατεχόμενα εδάφη.

Μάλιστα, ενώ ο χρόνος της αντεπίθεσης παραμένει ασαφής, η δήλωση του στρατηγού Ζαλούζνι ήταν η πιο άμεση ένδειξη ότι η ώρα πλησιάζει, καθώς το βίντεο που συνόδευε τη δήλωσή του μεταδόθηκε από την εθνική τηλεόραση και γρήγορα διαδόθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Prayer for the liberation of Ukraine

