Ινδία: Αδειασε 2 εκατ. λίτρα νερού από φράγμα για να βρει… το κινητό του

Παύθηκε από τα καθήκοντά του κυβερνητικός αξιωματούχος στην Ινδία, ο οποίος αποστράγγισε ολόκληρο φράγμα για να βρει το κινητό του που του έπεσε ενώ έβγαζε… σέλφι.

Ο Ρατζές Βισγουάς, επιθεωρητής τροφίμων στο κρατίδιο Chhattisgarh, βρισκόταν με φίλους, πριν από οκτώ ημέρες, στην περιοχή, και ενώ έβγαζαν σέλφι με φόντο ένα ειδυλλιακό τοπίο, γλίστρησε η συσκευή από τα χέρια του, καταλήγοντας στο νερό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Βισγουάς γνωστοποίησε πως ενοικίασε μια αντλία πετρελαίου για την αποστράγγιση του φράγματος, αφότου εξασφάλισε τη σχετική άδεια από αξιωματούχο της τοπικής υποδιεύθυνσης.

Πάνω από δύο εκατομμύρια νερού αντλήθηκαν από τον ταμιευτήρα Παραλκότ, σε διάστημα τεσσάρων ημερών, σε μια προσπάθεια να βρει ο Ινδός το Samsung του.

Watch | A food inspector posted in #Chhattisgarh Kanker district was suspended after he drained out around 21 lakh litres of water from a reservoir next to a dam to fish out his recently-bought Samsung phone. pic.twitter.com/jXWzwfGSI3

— The Indian Express (@IndianExpress) May 26, 2023