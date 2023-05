Η Σελίν Ντιόν ακυρώνει συναυλίες λόγω επιδείνωσης της ασθένειάς της

Η Σελίν Ντιόν ακύρωσε όλες τις εναπομείναντες συναυλίες της περιοδείας της, λέγοντας στους θαυμαστές ότι δεν έχει αρκετή δύναμη ώστε να συνεχίσει μετά τη διάγνωσή της με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε πέρυσι ότι πάσχει από σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (Stiff-Person Syndrome), το οποίο – μεταξύ άλλων – επηρέαζε τον τρόπο που ερμηνεύει τα τραγούδια της.

Η Ντιόν έχει ακυρώσει όλες τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει για το 2023 και 2024.

Σε ανακοίνωσή της στο Twitter, η 55χρονη έγραψε στους θαυμαστές: «Λυπάμαι που σας απογοητεύω για ακόμα μια φορά. Παρόλο που με στεναχωρεί, είναι καλύτερα να τα ακυρώσουμε όλα μέχρι να αισθανθώ έτοιμη να ανέβω ξανά στη σκηνή». Και πρόσθεσε: «Δεν τα παρατάω…και ανυπομονώ να σας συναντήσω ξανά».

