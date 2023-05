Oυκρανία: Πρόταση του Κιέβου για αποστρατικοποιημένη ζώνη στα σύνορα με τη Ρωσία

Ενας στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 100-120 χιλιομέτρων (62-75 μίλια) θα πρέπει να δημιουργηθεί κατά μήκος των συνόρων της Ρωσίας με την Ουκρανία ως μέρος μιας μεταπολεμικής διευθέτησης.

«Η ζώνη θα είναι απαραίτητη για την προστασία των ουκρανικών περιοχών από τους βομβαρδισμούς», έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μιχάιλο Ποντόλιακ.

The key topic of the post-war settlement should be the establishment of safeguards to prevent a recurrence of aggression in the future. To ensure real security for residents of Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Zaporizhzhia, Luhansk, and Donetsk regions and protect them from shelling, it…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 29, 2023