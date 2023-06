Ισραήλ: Πέθανε 53χρονη που ήταν 22 χρόνια σε κώμα – Είχε τραυματιστεί σε επίθεση αυτοκτονίας

Πέθανε μια Ισραηλινή, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά σε επίθεση αυτοκτονίας σε πιτσαρία της Ιερουσαλήμ πριν από 22 χρόνια.

H Χάνα Νάκενμπεργκ, γεννημένη στη Νέα Υόρκη, βρισκόταν σε κώμα μετά την επίθεση. Σήμερα, εκπρόσωπος του νοσοκομείου του Τελ Αβίβ Ichilov επιβεβαίωσε τον θάνατο της 53χρονης.

Η Νάκενμπεργκ βρισκόταν στην πιτσαρία μαζί με τη δίχρονη, τότε, κόρη της, η οποία σώθηκε χωρίς καν να τραυματιστεί.

Η επίθεση αυτοκτονίας που εξαπέλυσε ένας Παλαιστίνιος καμικάζι, ο οποίος ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, στην πιτσαρία Sbarro, στις 9 Αυγούστου του 2001, θεωρείται μία από τις σοβαρότερες επιθέσεις της δεύτερης Ιντιφάντα, καθώς στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 130.

