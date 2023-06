Μπάιντεν: Ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στην ουκρανική αντεπίθεση, σταυρώνοντας τα δάχτυλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στην αναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων… σταυρώνοντας τα δάχτυλά του.

Υποδεχόμενος, στο Οβάλ Γραφείο, την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι πιθανότητες επιτυχίας έχει η αντεπίθεση που σχεδιάζει η Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν «απάντησε» χωρίς να μιλήσει, υψώνοντας απλώς το χέρι και σταυρώνοντας τα δάχτυλά του.

President Biden with Danish PM Frederiksen. I asked ⁦@POTUS⁩ if the Ukrainian counteroffensive will work. He couldn’t respond verbally because the White House press officers were yelling so loudly for us to leave the Oval. But he looked at me and crossed his fingers pic.twitter.com/PFkvfGbMpo

— Sebastian Smith (@SebastianAFP) June 5, 2023