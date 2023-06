Explainer: Γιατί «απειλεί» όλη τη νότια Ουκρανία η ανατίναξη του φράγματος στη Χερσώνα

Ανησυχία έχει προκαλέσει την Τρίτη η είδηση ότι κατέρρευσε μέρος του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα, στη Χερσώνα στο τμήμα που ελέγχεται από τη Ρωσία κοντά στον ποταμό Δνείπερο.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν προς το παρόν– δείχνουν εκρήξεις στο φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, πάνω στον Δνείπερο ποταμό. Αλλα βίντεο δείχνουν τεράστιες ποσότητες νερού να βγαίνουν από τα συντρίμμια του φράγματος και σοκαρισμένους διερχόμενους.

Αφότου η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ανατίναξε το φράγμα, ο επικεφαλής της περιοχής της Χερσώνας προέτρεψε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, προειδοποιώντας ότι «το νερό θα φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο σε 5 ώρες».

Το φράγμα που κατασκευάστηκε το 1965, διαθέτει μια τεράστια δεξαμενή περίπου του ίδιου όγκου με τη Μεγάλη Αλυκή στη Γιούτα. Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού.

Η διάρρηξη του φράγματος θα μπορούσε να πλημμυρίσει την περιοχή, πλήττοντας ακόμη και την Χερσώνα, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν στα τέλη του 2022.

Το νερό από τη δεξαμενή τροφοδοτεί τη χερσόνησο της Κριμαίας στα νότια – η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014 – καθώς και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη – στα βόρεια. Το εργοστάσιο της Ζαπορίζια χρειάζεται αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του. Ενδέχεται έτσι να έχει «αρνητικές συνέπειες» για το πυρηνικό εργοστάσιο, όπως προειδοποίησε η ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, σημειώνοντας ωστόσο ότι για την ώρα η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Η καταστροφή του φράγματος θα επιδεινώσει τα ενεργειακά προβλήματα της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία προχώρησε νωρίτερα φέτος σε συστηματική στόχυεση των ζωτικής σημασίας υποδομών της. Η κατάρρευσή του αναμένεται να πλήξεi επίσης το σύστημα καναλιών που ποτίζει μεγάλο μέρος της νότιας Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας.

Blowing up the Kakhovskaya Hydroelectric Power Plant will have devastating consequences, including a decade-long water shortage in Crimea, irreparable damage to hundreds of thousands of lives, and the risk of drowning for thousands. pic.twitter.com/aNluqHkPM9

— Mustafa Nayyem (@mefimus) June 6, 2023