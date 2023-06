Τουρκία: Το who is who της κυβέρνησης και οι διαθέσεις πίσω από τα νέα πρόσωπα

Ο «αρχικατάσκοπος» με τα πολλά μυστικά που έγινε ΥΠΕΞ, οι νέοι «ορθόδοξοι» της τουρκικής οικονομίας με τη δυτική προϋπηρεσία και οι ανερχόμενοι αστέρες του νέου υπουργικού.