Ουκρανία: Η κατάρρευση του φράγματος έπνιξε έναν ολόκληρο ζωολογικό κήπο

Τους τελευταίους 15 μήνες, αν και υπό ρωσική κατοχή, οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου Kazkova Dibrova στα νότια της Ουκρανίας, πάλεψαν και κατάφεραν να προστατεύσουν όλα τα πλάσματα.

Το πάρκο γύρω από τον ζωολογικό κήπο ήταν ναρκοθετημένο και οι δρόμοι που οδηγούσαν εκεί αποκλεισμένοι, καθιστώντας την απομάκρυνση των ζώων ανέφικτη. Καθημερινά, οι φροντιστές αψηφούσαν τους κινδύνους και τις σφαίρες των Ρώσων πέρα από τον ποταμό Δνείπερο για να ταΐσουν τα ζώα.

Δεν ήταν, όμως, μόνο η αυτοθυσία των φροντιστών. Κι οι ντόπιοι βοήθησαν ο καθένας όπως μπορούσε ώστε να σωθούν τα ζώα. Τον χειμώνα ένας από τους εθελοντές φιλοξένησε στο σπίτι του πολλά ζώα που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν επιζήσει στο κρύο. Επιπλέον, αγρότες και άλλοι κάτοικοι έφερναν ζαρζαβατικά -λάχανο, μήλα, αχλάδια, κολοκύθες- και άχυρο για να ταΐσουν τις δύο μαϊμούδες, το πόνυ, ένα μουλάρι, έναν παπαγάλο, ένα κοράκι, ένα κάστορα, τα γουρουνάκια Γουινέας και τα κουνάβια.

Αυτό, όμως, που παρέμεινε ζωντανό στον πόλεμο, αφάνισε η σαρωτική πλημμύρα μετά την κατάρρευση του φράγματος της Καχόβκα στη νότια Ουκρανία.

300 animals died today in the Nova Kakhovka zoo due to russia’s destruction of the Kakhovka HPP dam.

This is ecocide.

The russians want to destroy anything that is alive. pic.twitter.com/OlTdQMLkuT

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 6, 2023