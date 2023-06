Φράγμα Καχόβκα: Εικόνες χάους από τις πλημμύρες – Αυξάνονται οι άστεγοι, κίνδυνοι ασθενειών

Όσο περνάει η ώρα από την έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα, τόσο περισσότερο ξεδιπλώνεται η έκταση της καταστροφής.

Το απόγευμα της Τετάρτης, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας κατέστησε γνωστό ότι η ζημιά στο φράγμα Καχόβκα είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν 29 πόλεις και χωριά κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου. Ο Ιχόρ Κλιμένκο τόνισε ότι περίπου οι μισές από τις πληγείσες περιοχές βρίσκονται στην ουκρανική πλευρά του ποταμού και οι υπόλοιπες κατά μήκος της κατεχόμενης από τη Ρωσία αριστερής όχθης.

Ο Ολεξάντρ Προκούντιν -επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης στη Χερσώνα– δήλωσε ότι η Ουκρανία εκκένωσε περίπου 1.700 ανθρώπους από τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Η καταστροφή του φράγματος θα πλημμυρίσει δεκάδες χιλιάδες εκτάρια γεωργικής γης στη νότια Ουκρανία και θα μπορούσε να μετατρέψει τουλάχιστον 500.000 εκτάρια γης που έχουν μείνει χωρίς άρδευση σε «έρημους», δήλωσε το υπουργείο Γεωργίας της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία έχει 33 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, επομένως σχεδόν το 2% αυτής της περιοχής ενδέχεται να απειλείται.

Η Ουκρανία, σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας σιτηρών, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διέπραξε ένα έγκλημα πολέμου, ανατινάζοντας το φράγμα της Σοβιετικής εποχής, το οποίο τροφοδοτούσε έναν υδροηλεκτρικό σταθμό και είχε καταληφθεί από τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει εκτιμήσει ότι περίπου 42.000 άνθρωποι κινδυνεύουν από τις πλημμύρες που αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η κατάρρευση του φράγματος άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις εξελίξεις στο φράγμα Καχόβκα ως μια «περιβαλλοντική και ανθρωπιστική καταστροφή» κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε σήμερα με τον Τούρκο ομόλογο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ταυτόχρονα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πάτρουσεφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ «φέρουν την ευθύνη» για την καταστροφή του φράγματος. Πρόσθεσε ότι οι χώρες αυτές «συντονίζουν τις δραστηριότητες της Ουκρανίας» και ως εκ τούτου «έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τους βομβαρδισμούς».

Το φράγμα έσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στέλνοντας χείμαρρους νερού σε μεγάλες εκτάσεις στην Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας.

Οι Ουκρανοί εγκατέλειψαν άρον άρον τα πλημμυρισμένα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι έτρεχαν στους πλημμυρισμένους δρόμους, κρατώντας παιδιά στους ώμους τους, σκυλιά στα χέρια και αντικείμενα σε πλαστικές σακούλες, ενώ οι διασώστες χρησιμοποίησαν λαστιχένιες βάρκες για να ερευνήσουν περιοχές όπου τα νερά έφτασαν πάνω από το ύψος του κεφαλιού.

«Αν το νερό ανέβει για άλλο ένα μέτρο, θα χάσουμε το σπίτι μας», είπε ο Ολεξάντρ Ρέβα, ο οποίος μετέφερε οικογενειακά υπάρχοντα στο εγκαταλελειμμένο σπίτι ενός γείτονα σε ψηλότερο έδαφος.

Μια στέγη ενός σπιτιού φαινόταν να παρασύρεται στον φουσκωμένο ποταμό Δνείπερο.

Η καταστροφή του φράγματος συμπίπτει με την επικείμενη αντεπίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις, που θεωρείται η επόμενη μεγάλη φάση του πολέμου.

Κάτοικοι στην πρώτη γραμμή του μετώπου με την Ουκρανία, από τη ρωσική πλευρά, εξέταζαν τις ζημιές που προκλήθηκαν στα πλημμυρισμένα σπίτια τους από τα νερά του φράγματος Καχόβκα και περίμεναν βοήθεια από τις αρχές ενώ άλλοι αναζητούσαν πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους στο διαδίκτυο.

Οι διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι διέταξαν τους κατοίκους τριών περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς ανέβαιναν τα νερά.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της κατεχόμενης Χερσώνας, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί 1.500 άνθρωποι από πλημμυρισμένους οικισμούς και έχουν στηθεί 48 προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, είπε.

Στην πόλη Νόβα Καχόβκα, ακριβώς δίπλα στο φράγμα, νερά σε καφετί χρώμα έχουν καλύψει τους κεντρικούς δρόμους που είναι σχεδόν άδειοι. Στην όχθη του Δνείπερου, πλάι στο στάδιο Ενέρχιγια, μικρά δέντρα έχουν βυθιστεί στο νερό σχεδόν μέχρι τα φύλλα τους. Στις γειτονιές, οι ντόπιοι στέκουν δίπλα στα πλημμυρισμένα αυτοκίνητά τους, με το νερό να τους φτάνει στα γόνατα.

Ο Βαλέρι Μέλνικ, 53 ετών, εξετάζει ό,τι σώθηκε από το σπίτι του. Ένα ψυγείο και ένας πράσινος καναπές στέκουν μέσα στα νερά ενώ αντικείμενα κάποιας αξίας έχουν τοποθετηθεί σε ψηλότερα σημεία.

«Περιμένουμε να φύγουν τα νερά, μετά θα τα στεγνώσουμε», είπε. Πρόσθεσε ότι ήλπιζε να φτάσει κάποια βοήθεια από τις τοπικές αρχές, ώστε να αντληθούν τα νερά αλλά «μέχρι τώρα δεν κάνουν τίποτα».

Σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα δήμαρχο, τον Βλαντίμιρ Λεοντίεφ, περίπου 100 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στην πόλη.

Μέχρι το μεσημέρι, η στάθμη του νερού στη Νόβα Καχόβκα είχε αρχίσει να πέφτει, υποστήριξε σε συνέντευξή του που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegrafm. Εξακόσιες κατοικίες, ένας παιδικός σταθμός, ένα σχολείο και μια μονή πλημμύρισαν και 900 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Λεοντίεφ είπε ότι κάθε δευτερόλεπτο διαρρέουν από τον ταμιευτήρα 30.000 κυβικά μέτρα νερού και η πόλη κινδυνεύει από μολύνσεις λόγω των πλημμυρών, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Πολλοί άνθρωποι είπαν στο Reuters ότι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους στις πλημμυρισμένες περιοχές και αναζητούν πληροφορίες σε διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων.

Λίγο πιο κάτω, στο χωριό Στάρα Ζμπουρίβκα, οι κάτοικοι βοηθούν ο ένας τον άλλον να φύγουν με μικρές βάρκες, είπε η Κάτια, μια γυναίκα από την περιοχή που σήμερα ζει εκτός της Ουκρανίας.

Στην ομάδα συζήτησης του χωριού της, οι κάτοικοι ανέφεραν ότι το νερό τους φτάνει μέχρι το στήθος. Στην κοινότητα αυτήν ζουν περίπου 20 άνθρωποι, πρόσθεσε. «Κανείς δεν καταλαβαίνει πόσο οδυνηρό είναι, όταν χάνεται το σπίτι της παιδικής ηλικίας σου κάτω από τα νερά. Υπάρχουν ζώα και ηλικιωμένοι εκεί. Ελπίζω να διασωθούν γρήγορα», είπε η Κάτια.

Russian attack on the Kakhovka HPP caused the largest man-made environmental disaster in Europe in decades 🧵 pic.twitter.com/eVmzb03kk6

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 7, 2023