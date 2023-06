H ποιότητα του αέρα στη Nέα Υόρκη «η χειρότερη στον κόσμο» – Πώς ο καπνός σκέπασε την πόλη σε 3 ώρες

Οι μάσκες επανέρχονται στη Βόρεια Αμερική, αυτή τη φορά όχι λόγω κορωνοϊού. Το νέφος αιθαλομίχλης από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στον ανατολικό Καναδά που έχει καλύψει τα τελευταία 24ωρα μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών ΗΠΑ, οδήγησε στη σύσταση για εκατομμύρια ανθρώπους να φορούν μάσκες N95 λόγω της τοξικής ατμόσφαιρας, με τις αρχές να προειδοποιούν για κινδύνους στην υγεία των κατοίκων με αναπνευστικά προβλήματα.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης, ο πυκνός καπνός έκρυψε το Αγαλμα της Ελευθερίας και τους ουρανοξύστες του Μανχάταν.

Η ποιότητα του αέρα κατατάχθηκε στη χειρότερη όποιας άλλης αστικής περιοχής στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και το Νέο Δελχί, σύμφωνα με τον Δείκτη Ποιότητας Ατμόσφαιρας IQAir.

O δείκτης ποιότητα αέρα, δείκτης μέτρησης της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ για την ατμοσφαιρική ρύπανση, ξεπέρασε το 400 σε Συρακούσες, Νέα Υόρκη και κοιλάδα Λεχάι της Πενσυλβάνια.

Σημειώνεται πως καλή ποιότητα αέρα θεωρείται το 50, με οποιοδήποτε νούμερο άνω του 300 να θεωρείται «επικίνδυνο», ακόμη και για τους υγιείς ανθρώπους.

Χαρακτηριστικό είναι το timelapse που έκανε το γύρο των social media και εμφανίζει την αστική ατμόσφαιρα του «Μεγάλου Μήλου» να μετατρέπεται σε ένα απόκοσμο, «αρειανό» σκηνικό μέσα σε μόλις τρεις ώρες.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.

Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.

More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023