Τιμή – ρεκόρ για το μεγαλύτερο ρουμπίνι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ

Ένα ρουμπίνι 55,22 καρατίων έγινε το μεγαλύτερο, αλλά και το πιο ανεκτίμητο πετράδι που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, φτάνοντας σε τιμή τα 34,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πολύτιμος λίθος βγήκε στο «σφυρί» χθες, Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η καναδική εταιρεία Fura Gems το ανακάλυψε στα ορυχεία της στη Μοζαμβίκη.

WATCH: Called ‘Estrela de Fura,’ which means Star of Fura in Portuguese, the world’s largest ruby sold for $34.8 million at an auction in New York pic.twitter.com/tHZE2cXUBr

— Reuters Asia (@ReutersAsia) June 9, 2023