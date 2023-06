Έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Αγκυρα – Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο πυραύλων στην Άγκυρα, όπως μεταδίδουν τα ξένα δίκτυα.

H έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 8:45 το πρωί, τοπική ώρα, στις εγκαταστάσεις της κρατικής Εταιρείας μηχανικής και χημικής βιομηχανίας (Mechanical and Chemical Industry Corporation), στα προάστια της τουρκικής πρωτεύουσας.

In #Ankara, an explosion occurred at the missile factory of the Mechanical and Chemical Industry Corporation.

A fire started after the explosion. There are dead. pic.twitter.com/9hgJcRyquM

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023