Μόσχα: Αποκρούστηκε ουκρανική επίθεση σε ρωσικό πλοίο» στη Μαύρη Θάλασσα

Η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκρουσε μια ουκρανική επίθεση σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που εκτελούσε περιπολίες στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε δύο αγωγούς φυσικού αερίου που μεταφέρουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες στην Τουρκία.

The Russian Ministry of Defense claims that last night, the AFU attempted to attack Vishnya class intelligence ship Priazovye, part of the Black Sea Fleet with 6 speedboats.

It claims all of them were destroyed and state no damage has been done to the ship.

Smells fishy. pic.twitter.com/BXlEXdlTDV

