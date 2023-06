ΗΠΑ: Κατάρρευση γέφυρας στη Φιλαδέλφεια

Τμήμα γέφυρας κατέρρευσε σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε φορτηγό.

Oλες οι λωρίδες κυκλοφορίας του Interstate 95 είναι κλειστές και στις δύο κατευθύνσεις στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια, αφού τμήμα του αυτοκινητόδρομου κατέρρευσε το πρωί της Κυριακής, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

Ο I-95 είναι ο κύριος διαπολιτειακός αυτοκινητόδρομος βορρά-νότου κατά μήκος της ανατολικής ακτής, που εκτείνεται από τη Φλόριντα μέχρι τον Καναδά.

Fires. Collapse. Bridge. Cabal intel: #BREAKING : A Fuel Tanker has caught fire and exploded underneath I 95, causing the entire northbound overpass to collapse. #Philadelphia | #PA

Tanker truck fire shuts down All lanes of I-95 in North Philadelphia near Cottman Avenue and State Road. Part of the bridge collapsed from the incident. #tankertruck #i95 #bridge pic.twitter.com/KycCIg4zYA

— PPV-TAHOE – News Journalist (@ppv_tahoe) June 11, 2023