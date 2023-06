Σεούλ: Αναρριχητής συνελήφθη αφού έφτασε ως τον 73ο όροφο ουρανοξύστη χωρίς σχοινιά

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν Βρετανό κατά την αναρρίχησή του χωρίς άδεια και σύστημα προστασίας στον πιο ψηλό ουρανοξύστη της χώρας.

Ο άνδρας, βρετανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με την αστυνομία, άρχισε σήμερα την αυγή να αναρριχάται χωρίς σχοινιά στον ουρανοξύστη Lotte World Tower των 123 ορόφων στο νότιο τμήμα της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας Σεούλ.

Όταν εντοπίστηκε από υπαλλήλους του ουρανοξύστη, ο Βρετανός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του αφού είχε περάσει τον 73ο όροφο.

A British man attempted to scale the Lotte World Tower, the world’s sixth tallest building, without ropes until South Korean authorities forced him to abandon his climb more than half way up the skyscraper in Seoul pic.twitter.com/5kJUO63z7b

— Reuters (@Reuters) June 12, 2023