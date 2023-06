ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην UNESCO μετά από έξι χρόνια

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν, ζήτησαν επισήμως να επανενταχθούν στην UNESCO, από την οποία είχαν αποχωρήσει υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα η γενική διευθύντρια του εν λόγω οργανισμού του ΟΗΕ Οντρέ Αζουλέ, χαιρετίζοντας «μια ισχυρή πράξη».

«Επιθυμώ να σας ενημερώσω, εξ ονόματος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την τιμή να προτείνουν ένα σχέδιο για την επιστροφή τους στους κόλπους της UNESCO», έγραψε ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σε επιστολή προς την Αζουλέ, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο και την οποία η γενική διευθύντρια ανέγνωσε σε συνεδρίαση των αντιπροσώπων των 193 χωρών μελών του οργανισμού στην έδρα του, στο Παρίσι.

«Εκφράζω τη χαρά μου γι’ αυτή την ισχυρή πράξη», «αποτέλεσμα εργασίας πέντε ετών» της UNESCO για να «κατευνάσει τις εντάσεις, ιδιαίτερα σχετικά με τη Μέση Ανατολή», σχολίασε στη συνέχεια σε ανακοίνωσή της η Οντρέ Αζουλέ.

The United States of America announces its intention to rejoin UNESCO in July.

“This is a strong act of confidence in the centrality of #UNESCO‘s mandate but also in the way this mandate is being implemented today.” – @AAzoulay https://t.co/OeS1Q87H2z pic.twitter.com/QidZPb8b71

— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) June 12, 2023