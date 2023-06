Κολομβία: Η επόμενη μέρα για τα παιδιά που διασώθηκαν στη ζούγκλα – Η κατάσταση της υγείας τους

Τα τέσσερα παιδιά, που βρέθηκαν μέσα στη ζούγκλα της Κολομβίας 40 ημέρες μετά τη συντριβή του μικρού αεροπλάνου με το οποίο ταξίδευαν, «βρίσκονται σε μια ικανοποιητική διαδικασία ανάκτησης δυνάμεων», ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, οι αρχές.

Η Λέσλι (13 ετών), η Σολέινι (9 ετών), ο Τιέν Νοριέλ (5 ετών) και η Κριστίν (1 έτους) βρέθηκαν από στρατιωτικούς και αυτόχθονες το απόγευμα της Παρασκευής στη νότια Κολομβία.

Από το πρωί του Σαββάτου, βρίσκονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Μπογκοτά.

Αφού δέχθηκαν φροντίδα για δύο ημέρες, «έχουν πολύ καλή διάθεση και ζωγράφιζαν. Τους αρέσει να μιλούν (…) έχουν πολύ καλή διάθεση», δηλώνει η Αντριάνα Βελάσκες, υποδιευθύντρια του Κολομβιανού Ινστιτούτου Προστασίας της Οικογένειας (ICBF) σε βίντεο που στάλθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατός διένειμε μια ζωγραφιά που αποδίδεται στα παιδιά και στην οποία εικονίζεται ο Ουίλσον, ένας σκύλος διασώστης που εξαφανίσθηκε στη διάρκεια των ερευνών. «Ο σκύλος ήταν μαζί τους, έφευγε και ξαναρχόταν (…) μετά εξαφανίσθηκε», λέει ο Ναρσίσο Μουκουτούι, ο παππούς των παιδιών, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας.

