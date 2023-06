Βρετανία: Τρεις άνθρωποι νεκροί στο κέντρο του Νότιγχαμ – Συνελήφθη ένας ύποπτος

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν σήμερα νεκροί σε δρόμους του Νότιγχαμ στην κεντρική Αγγλία και ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τις δολοφονίες.

Οπως ανέφερε η αστυνομία, δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε δρόμο στο κέντρο της πόλης λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) και λίγο αργότερα οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν για ακόμη ένα περιστατικό σε κοντινή απόσταση, όπου ένα βαν επιχείρησε να παρασύρει τρία άτομα, τα οποία και νοσηλεύονται.

BREAKING: Nottinghamshire Police say a 31-year-old man has been arrested on suspicion of murder after three people were killed in Nottingham city centre this morninghttps://t.co/DgvS4xeCCJ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/r5RHphPREc

— Sky News (@SkyNews) June 13, 2023