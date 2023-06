Slowjamastan: Ενα νέο σουλτανάτο γεννιέται στην Καλιφόρνια

«Τα Crocs δεν επιτρέπονται εντός της Δημοκρατίας του Slowjamastan. Η τιμωρία για κάθε παράβαση: Θα αφαιρέσουμε αναγκαστικά τα Crocs και θα σας χτυπήσουμε στο κεφάλι με αυτά».

Αυτός είναι ο πρώτος νόμος που υιοθέτησε το νεότερο έθνος στον κόσμο, η Δημοκρατία του Slowjamastan, που βρίσκεται στην καρδιά της Καλιφόρνιας. Η επίσημη ονομασία του νέου «κράτους» είναι Ηνωμένα Εδάφη του Κυρίαρχου Εθνους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Slowjamastan και περικλείεται στην κομητεία Imperial της Νότιας Καλιφόρνιας. Καλύπτει 44 στρέμματα γης και βρίσκεται παράλληλα με την πολιτειακή οδό 78, μεταξύ των πόλεων Ocotillo Wells και Westmorland.

Ο σουλτάνος του Slowjamastan. (©Republic of Slowjamastan)

«Η ίδρυση του κράτους οφείλεται στην ανησυχία μου και την έντονη περιφρόνηση για εκείνα τα ντροπιαστικά, αστεία, λαστιχένια πράγματα που αποκαλούν “Crocs”. Εχουν εξαπλωθεί σε όλη την Αμερική (και παγκοσμίως) σαν ασθένεια. Οι εκκλήσεις μου προς το Κογκρέσο και τους νομοθέτες στην Αμερική να τους σταματήσουν δεν εισακούστηκαν, έτσι έπρεπε να φτιάξω μια δική μου χώρα, όπου θα είναι παράνομα», λέει στην «Κ» ο σουλτάνος Ράντι «R Dub!» Ουίλιαμς, ο ιδρυτής του νεότερου έθνους του πλανήτη.

«Το Slowjamastan είναι μια απόδραση από το καθημερινό δράμα και τον συνεχή καταιγισμό μαχών και πολιτικής αποφασιστικότητας. Καλωσορίζουμε τους πάντες, αλλά όταν βρισκόμαστε εδώ (σωματικά ή εικονικά), δεν χρησιμοποιούμε ταμπέλες – είμαστε απλώς “Slowjamastani”. Αυτό το είδος ενότητας λείπει στην Αμερική σήμερα», συμπληρώνει ο ίδιος, που καθιστά σαφές ότι η χώρα που θέλει να δημιουργήσει είναι απλώς ένα καταφύγιο, μία όαση στον καταιγισμό της… πραγματικής πραγματικότητας.

Αυτά τα 44 στρέμματα είναι το νέο σουλτανάτο που ίδρυσε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ο οποίος είχε βάλει στόχο να επισκεφθεί και τα 193 κράτη της υφηλίου και τα κατάφερε – επισκέφθηκε «ακόμα και τη Βόρεια Κορέα», όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του μικροσκοπικού έθνους, ενώ η αποστολή του είχε ολοκληρωθεί με το Τουρκμενιστάν.

Κι αφού έχει επισκεφθεί κάθε σημείο της Γης και ο κόσμος έχει… τελειώσει –και μάλλον απογοήτευσε τον σουλτάνο–, τι πιο λογικό από το να δημιουργήσει την ιδανική χώρα για τον ίδιο.

Ετσι, η «αυτού υψηλότης ο σουλτάνος Ράντι “R Dub!” Ουίλιαμς», στις 12:26 της 1ης Δεκεμβρίου 2021, διακήρυξε την ανεξαρτησία της Slowjamastan, που, όπως είναι προφανές, πήρε το όνομά της από την προτιμητέα μουσική του σουλτάνου και ιδρυτή της: slow jam, ένας συνδυασμός μπλουζ και σόουλ, συνήθως μπαλάντες R&B, με απαλό ήχο και ρομαντικό περιεχόμενο.

Η πλατεία Ανεξαρτησίας. (©Republic of Slowjamastan)

Μάλιστα, ένας από τους πρώτους νόμους που υιοθέτησε το σουλτανάτο είναι και η απαγόρευση της «mumble rap», η δημόσια παρουσίαση της οποίας απαγορεύεται διά ροπάλου. Η τιμωρία, δε, για μία τέτοια παράβαση είναι ότι «θα σας ανατεθεί να ακούσετε άλμπουμ από πραγματικούς καλλιτέχνες hip-hop, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι μόνον) των L.L. Cool J, De La Soul, Kool Moe Dee, A Tribe Called Quest και Queen Latifah. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να υποβάλετε μια αναφορά 500 λέξεων (κατ’ ελάχιστον) για να δείξετε ότι έχετε κατανοήσει τις διαφορές μεταξύ αληθινού hip-hop και mumble rap».

O ιδρυτής και σουλτάνος

«Όταν δεν κυβερνά το νεότερο έθνος του κόσμου, ο αγαπητός μας Ηγέτης φιλοξενεί μια διεθνή συνεργατική ραδιοφωνική εκπομπή που ονομάζεται Sunday Night Slow Jams, η οποία ακούγεται αυτή τη στιγμή σε περισσότερους από 200 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Αμερική», αναφέρει η ιστοσελίδα για την «αυτού υψηλότητα».

Ταυτόχρονα, λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στο Σαν Ντιέγκο, εργάζεται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Magic 92.5 και Z90. Εχει γράψει δύο βιβλία, έχει δημιουργήσει μία ταινία μεγάλου μήκους, ενώ παραμένει υπερήφανος ιδιοκτήτης μιας Cutlass Supreme Lowrider του 1983 που αγόρασε στα 16 του χρόνια.

Στο φιλανθρωπικό του έργο ανά τον κόσμο εντάσσεται και η δημιουργία πηγαδιών για μικρά χωριά στην Αφρική που στερούνται πόσιμου νερού – μέχρι στιγμής έχει κατασκευάσει τρία πηγάδια, από το 2017.

Μία οργανωμένη… δικτατορία

©Republic of Slowjamastan

«Είμαστε δικτατορία τις περισσότερες μέρες, αν και πρόσφατα είχαμε επίσημες εκλογές όπου οι πολίτες ψήφισαν το εθνικό μας άθλημα (Red Rover), το εθνικό φρούτο (το κεράσι Maraschino) και το όνομα του εθνικού μας ζώου, το ρακούν (“SlowjamaStanley”)», λέει ο σουλτάνος στην «Κ».

Η πρωτεύουσα του Slowjamastan είναι η Dublândia, ενώ στα 44 στρέμματα γης υπάρχουν ήδη 12 πολιτείες και κάθε νέος πολίτης της χώρας μπορεί να δημιουργήσει και να βαφτίσει τη δική του. Το πολιτικό σύστημα είναι η δικτατορία, ενώ οι διεθνείς σχέσεις και η εξωτερική πολιτική του Slowjamastan ορίζονται από τη βασική αρχή: «Μην ξεκινάτε μαλ***** για να μη γίνουν μαλ*****» – σοφόν το σαφές.

Η επίσημη γλώσσα είναι τα αγγλικά, δίχως να αποκλείεται ουδεμία προφορά της γλώσσας, ενώ αναγνωρισμένες γλώσσες είναι τα πορτογαλικά και τα ισπανικά. Ο εθνικός ύμνος είναι ο «Slowjamastan (I Think It’s Gonna Be an Awesome Place)» και το σύνθημα είναι Libertas – Honor – Respectus (ελευθερία, τιμή, σεβασμός). Νόμισμα της χώρας είναι το Duble και εννοείται, υπάρχει και η οικεία σημαία.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα εθνικώς προτιμώμενα είδη μουσικής: slow jams (εννοείται), bossa nova, 90s hip-hop. Τη χώρα έχει προσώρας αναγνωρίσει η μητέρα του σουλτάνου και ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος χώρας που επισκέφθηκε τη χώρα· δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μολοσσίας, Kevin Baugh.

Η Δημοκρατία της Μολοσσίας, όπως λέει η επίσημη ιστοσελίδα του έθνους, είναι «ένα κυρίαρχο, ανεξάρτητο έθνος, που περιβάλλεται πλήρως από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με συνολική έκταση περίπου ίση με τη Δημοκρατία του Slowjamastan, είναι ένα από τα μικρότερα έθνη στη γη, αλλά αυτό που της λείπει σε μέγεθος το αναπληρώνει σε πνεύμα. Η αίσθηση του χιούμορ χαρακτηρίζει τους περισσότερους πολίτες της χώρας, η οποία, σε συνδυασμό με τον απλό και άνετο δυτικό τρόπο ζωής, κάνει τη χώρα ένα απολαυστικό μέρος για επίσκεψη».

Αυτή η χώρα ήταν, ασφαλώς, η έμπνευση, η σπίθα που έδωσε την ιδέα στον ιδρυτή του Slowjamastan. Οπως γράφει σε ρεπορτάζ του το CNN, τον Αύγουστο του 2021, ο Ουίλιαμς επισκέφθηκε τη χώρα, στη Νεβάδα, όπου του προσφέρθηκε προσωπική ξενάγηση από τον πρόεδρο. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, έμαθε για τον συνεχιζόμενο «πόλεμο» της χώρας με την… Ανατολική Γερμανία (δηλαδή, με ό,τι απέμεινε από αυτήν, τη νησίδα που χάρισε ο Φιντέλ Κάστρο στην τότε χώρα, με το όνομα Νήσος Ernst Thälmann, από τον κομμουνιστή Γερμανό πολιτικό) και ότι το τοπικό νόμισμα (η «βαλόρα») φτιάχνεται από ζύμη μπισκότων σοκολάτας αντί για χρυσό. Οταν επέστρεψε στο Σαν Ντιέγκο, ο Ουίλιαμς άρχισε αμέσως να καταρτίζει μεγάλα σχέδια για το δικό του μικρό έθνος. Τον Οκτώβριο του 2021, αγόρασε ένα οικόπεδο για 19.000 δολάρια και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου είχε κηρύξει την ανεξαρτησία του Slowjamastan.

©Republic of Slowjamastan

Σε όσους εμφανίζονται δύσπιστοι, πάντως, στη δημιουργία αυτού του κράτους, οι… αρχές της χώρας έχουν έτοιμη την απάντηση: «Κάποτε ένας σοφός είπε: “Είναι προνόμιό μου”. Αυτός ο σοφός άνθρωπος ήταν ο Μπόμπι Μπράουν. Δεν χρειάζεται να μας πιστέψετε – ο καθείς και οι απόψεις του. Αλλά, πραγματικά, τι είναι και τι δεν είναι μια χώρα; Υποθέτω ότι εξαρτάται από το ποιον ρωτάς. Η Ταϊβάν, η Παλαιστίνη, το Βατικανό, το Κοσσυφοπέδιο και η Δυτική Σαχάρα λένε ότι είναι χώρες, αλλά μια μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν συμφωνεί. Διεκδικήσαμε την ανεξαρτησία μας, έχουμε γη, σύνορα, πολιτισμούς και ένα ρακούν σαν λογότυπο/εθνικό ζώο, οπόοοοτε… είμαστε μια χώρα. Μην το παλεύεις άλλο».

Οδηγίες προς τους επισκέπτες

Δεν μπορεί, ασφαλώς, οποιοσδήποτε να επισκεφθεί το Slowjamastan. Χρειάζεται ειδική βίζα επισκέπτη και οι τοπικές αρχές προειδοποιούν όποιον διανοηθεί να περάσει τα… σύνορα χωρίς άδεια: υπάρχουν ναρκοπέδια και άγρια ρακούν. Ωστόσο, οι κυβερνητικές υπηρεσίες ενθαρρύνουν τις selfies στα σύνορα της χώρας και προτείνουν ως ιδανικότερες ημέρες επίσκεψης εκείνες κατά τις οποίες διοργανώνονται εκδηλώσεις παρουσίασης του έθνους.

Από την άλλη, εάν κάποιος θελήσει να γίνει πολίτης του Slowjamastan, υπάρχει μία απλή διαδικασία, ελάχιστη γραφειοκρατία και ένα μικρό αντίτιμο. Εξάλλου, η «χώρα» χρειάζεται πολίτες, καθώς «σύντομα θα χτίσουμε τα πολιτικά και διοικητικά μας γραφεία και χρειαζόμαστε όλη τη βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε. Αν θελήσατε ποτέ να γίνετε πρίγκιπας, ιππότης, τσάρος ή πρεσβευτής, θα καλύψουμε δεκάδες θέσεις και σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση». Επίσης, ο σουλτάνος έχει το δικό του χαρέμι και υπάρχει άλλη διαδικασία για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό.

Το Slowjamastan, φυσικά, αποτρέπει όσους θέλουν να ανατρέψουν τον ανώτατο άρχοντα, όχι διότι εκείνος είναι ένας σούπερ πολεμιστής που θα κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει τη θέση του, αλλά τα χρέη του είναι τόσα πολλά, που δεν συμφέρει κανέναν να τα αναλάβει.

Επισκέπτες και ίσως μέλλοντες πολίτες. (©Republic of Slowjamastan)

Πάντως, τα κίνητρα για να γίνει κανείς πολίτης του Slowjamastan είναι πολλά. Είναι «χώρα» απαλλαγμένη από φόρους, καθώς «δεν πιστεύουμε στην υπερβολική φορολόγηση των πολιτών μας όπως ορισμένα έθνη και πολιτείες. Τούτου λεχθέντος, δεν θα πούμε ψέματα: το έθνος μας βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής κρίσης. Μπορείτε να υποστηρίξετε την αγαπημένη σας νέα χώρα, αγοράζοντας κάτι από το κατάστημά της. Ακόμα και ένα αυτοκόλλητο των 4 δολαρίων βοηθά. Οχι, σοβαρά, παρακαλώ αγοράστε κάτι, διαφορετικά ο σουλτάνος μας μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψει στη δουλειά του ως πωλητής μαχαιριών».

Από την άλλη, αν αποκτήσετε υπηκοότητα και διαβατήριο, θα αντιμετωπίσετε κάποια ζητήματα ταξιδεύοντας στον κόσμο. «Αν και το διαβατήριό μας έχει σφραγιστεί σε περισσότερες από 20 χώρες, γεγονός είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμη δεκτό για ταξίδια στις περισσότερες χώρες. Προς το παρόν αναγνωρίζεται μόνο στα μικροέθνη της Μολοσσίας, του Sealand, του Dukionary και φυσικά του Slowjamastan… Τα περισσότερα –αν όχι όλα– πλήρως αναγνωρισμένα έθνη του ΟΗΕ δυστυχώς δεν δέχονται το όμορφο διαβατήριό μας αυτή τη στιγμή. Μπορεί ακόμη και να μπείτε στη φυλακή επειδή προσπαθήσατε να περάσετε διεθνή σύνορα με το διαβατήριό μας, οπότε μην το δοκιμάσετε. Τα διαβατήριά μας πωλούνται επί του παρόντος για λόγους καινοτομίας και δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη εάν προσπαθήσετε να τα χρησιμοποιήσετε για επίσημα ταξίδια. Ισως μια μέρα».

Η ειλικρίνεια είναι, όπως φαίνεται, άλλο ένα από τα προσόντα του ανωτάτου ηγέτη της νέας αυτής χώρας, ο οποίος απευθύνεται στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για να αναγνωρίσει τη χώρα του, καθώς δεν έχει λάβει «καμία απάντηση από τον Τζο Μπάιντεν ακόμη. Αν κάποιος που το διαβάζει γνωρίζει προσωπικά την Πρόεδρο Σακελλαροπούλου, θα μπορούσε να πει μια καλή κουβέντα; Θα ήταν τρομερά εκπληκτικό αν μία από τις αγαπημένες μου χώρες –στην οποία θέλω να επιστρέψω διότι δεν τη χόρτασα– ήταν η πρώτη που θα αναγνώριζε επίσημα το μεγάλο μας έθνος», λέει ο σουλτάνος του Slowjamastan.

Οι πρώτοι πολίτες και τα σχέδια για το μέλλον

©Republic of Slowjamastan

Οπως λέει η ιστοσελίδα του Slowjamastan και μεταδίδει και σε ρεπορτάζ του το CNN, η χώρα έχει ήδη πάνω από 500 εγγεγραμμένους πολίτες, ενώ άλλοι 4.500 λέγεται ότι έχουν εγκριθεί υπό όρους ή περιμένουν να λάβουν την υπηκοότητα.

Μέχρι ώρας, βέβαια, υπάρχει το Κοινοβούλιο της χώρας, οι κυβερνήτες των οκτώ από τις 12 πολιτείες που έχουν θεσμοθετηθεί και οι πρέσβεις σε άλλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

©Republic of Slowjamastan

Και βέβαια, όπως λέει ο Ράντι Ουίλιαμς, η πρόοδος του έθνους του δεν σταματά εδώ: «Εχουμε τόσα πολλά σχέδια. Ενα μεγαλειώδες υδάτινο πάρκο με το The Sultan’s Super Slide® (σ.σ. τη μεγάλη νεροτσουλήθρα του σουλτάνου), μια διαδραστική φάρμα με αρμαντίλλο και ένα εμπορικό κέντρο όπου θα προσφέρονται σε ελεύθερο μπουφέ μογγολικά ψητά, καθώς είναι εξαιρετικά για την πρόσληψη πρωτεΐνης και το καλοκαιρινό κορμί του σουλτάνου δεν είναι έτοιμο. Βέβαια, δεν θα με πείραζε ένα ελληνικό εστιατόριο. Προς το παρόν, πρέπει να βρούμε ηλεκτρισμό και νερό, μία διαδικασία που δεν προχωρεί πολύ καλά. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα».