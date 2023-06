Πέθανε ο συγγραφέας Κόρμακ Μακάρθι

Πέθανε ο Κόρμακ Μακάρθι σε ηλικία 89 ετών ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στην αμερικανική ιστορία.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό του οίκο Penguin Random House, ενώ τον επιβεβαιώσε και ο γιος του Τζον.

Cormac McCarthy has died at age 89. Read James Wood on the novelist, who, at his best, held “in beautiful balance the oracular and the ordinary.” https://t.co/dquGdt27WU pic.twitter.com/js8LqU5kSj — The New Yorker (@NewYorker) June 13, 2023

Το όνομα του Μακάρθρι είχε συζητηθεί τα τελευταία χρόνια για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο κριτικός Χάρολντ Μπλουμ τον χαρακτήρισε ως έναν από τους τέσσερις σημαντικότερους αμερικανούς μυθιστοριογράφους της εποχής του, μαζί με τον Φίλιπ Ροθ, τον Ντον ΝτεΛίλο και τον Τόμας Πίντσον. Ο ίδιoς είχε αναφερθεί στο μυθιστόρημα του Μακάρθι «Μεσημβρινός του αίματος» (1985) ως το σπουδαιότερο βιβλίο μετά το «Καθώς ψυχοραγώ» του Γουίλιαμ Φόκνερ.

Ο Κόρμακ Μακάρθι γεννήθηκε το 1933 και ο πρώτο του μυθιστόρημα «The Orchard Keeper» κυκλοφόρησε το 1965. Το 1968 θα εκδοθεί το δεύτερο βιβλίο του, βιβλίο που δούλεψε κατά τον χρόνο παραμονής του στην Ίμπιζα, το «Outer Dark» και το 1973 δημοσιεύει το «Child of God».

Γράφει το πρώτο του σενάριο «The Gardener’s Son» το 1976. Το 1979 εξέδωσε το μυθιστόρημά του, το «Suttree», ένα έργο που κάποιοι κριτικοί θεωρούν ακόμα και τώρα ως το καλύτερό του.

Το 1985 εκδόθηκε και το μυθιστόρημα «Blood Meridian, or the Evening Redness in the West», που μπήκε στη λίστα των New York Times με τα καλύτερα Αμερικανικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα.

Το 1992, κυκλοφορεί το «All the Pretty Horses» το πρώτο μέρος της τριλογίας του «The Border Trilogy» για το οποίο τιμάται με το National Book Awards αλλά και το «National Book Critics Circle Award» την ίδια χρονιά. Η τριλογία ολοκληρώνεται με τα «The Crossing» το 1994 και «Cities of the Plain» το 1998.

Το «No Country for Old Men», που έγραψε το 2005 έγινε ταινία από τους αδελφούς Κοέν το 2007, με τον τίτλο «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» η οποία κέρδισε τέσσερα Βραβεία Όσκαρ και περισσότερα από 75 βραβεία κινηματογράφου παγκοσμίως. Το 2006 εκδόθηκε το «The Road» για το οποίο πήρε το Πούλιτζερ Μυθοπλασίας. Το 2012 έγραψε το σενάριο του «The Counselor» που έγινε ταινία από τον σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ.