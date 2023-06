Νιγηρία: Τουλάχιστον 100 νεκροί σε ναυάγιο σκάφους

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νιγηρία, στον ποταμό Νίγηρα, σε ναυάγιο σκάφους που μετέφερε οικογένειες οι οποίες επέστρεφαν από γάμο στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η αστυνομία και οι τοπικές αρχές, ενώ οι έρευνες για τυχόν επιζώντες συνεχίζονται.

Το σκάφος μετέφερε επιβάτες στην πολιτεία Κουάρα από την πολιτεία του Νίγηρα όταν σημειώθηκε το δυστύχημα, τη Δευτέρα τα ξημερώματα, επεσήμανε η αστυνομία και το γραφείο του εισαγγελέα, χωρίς να διευκρινίσουν τα αίτια της τραγωδίας.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταμετρήσει 103 νεκρούς. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι κατάφεραν να διασωθούν», δήλωσε ο Οκασάνμο Αζάγι εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Κουάρα. «Οι έρευνες συνεχίζονται, κάτι που σημαίνει ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί», πρόσθεσε.

Τα θύματα – ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά – επέστρεφαν στην περιοχή Πατίγκι της πολιτείας Κουάρα, έπειτα από γάμο που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Εγκμπότι στην πολιτεία του Νίγηρα, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της πολιτείας Κουάρα.

Οι καλεσμένοι είχαν πάει στον γάμο με μοτοσικλέτες, αλλά αναγκάστηκαν να φύγουν με το πλοίο καθώς λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων είχαν πλημμυρίσει οι δρόμοι, εξήγησε ο Αμπντούλ Γκάνα Λουκπάντα, τοπικός αξιωματούχος.

A boat has capsized on the Niger river in Nigeria, leaving at least 100 people feared dead ⤵️ pic.twitter.com/7MlSIQp7Ty

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2023