Η Σαουδική Αραβία επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε gaming και e-sports Το Ριάντ επιχειρεί εδώ και καιρό να διαφοροποιήσει την οικονομία του αποκτώντας άλλες πηγές εσόδων πέρα από τους υδρογονάνθρακες, ενώ και ο ίδιος ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν λέγεται ότι είναι μανιώδης gamer. 51" χρόνος ανάγνωσης

FILE - In this Aug. 20, 2019 file photo, gamers play the latest video games from Electronic Arts at the Gamescom in Cologne, Germany. Streaming high-definition video and games can result in significant greenhouse gas emissions, depending on the technology used, according to a German government-backed study released Thursday. (AP Photo/Martin Meissner)