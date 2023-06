Ρωσία: Επαναφέρει στο ΣΑ του ΟΗΕ το θέμα των Nord Stream Η Ρωσία θα ασκήσει εκ νέου πίεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να διεξαχθεί διεθνής έρευνα για τις εκρήξεις που είχαν σημειωθεί στους αγωγούς Nord Stream τον περασμένο Σεπτέμβριο, δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα. 1' 7" χρόνος ανάγνωσης

FILE PHOTO: The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo/File Photo