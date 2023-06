ΗΠΑ: Οργή Μπάιντεν κατά ρεπόρτερ για ερώτηση περί καταγγελιών δωροδοκίας [βίντεο]

Την οργή του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προκάλεσε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με την υπόθεση περί ενδεχόμενης δωροδοκίας που σχετίζεται με Ουκρανό επιχειρηματία και κυνηγούν με πάθος οι Ρεπουμπλικάνοι ενόψει και των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024.

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την Πέμπτη με τη συμμετοχή και του κ. Μπάιντεν, δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί Ουκρανός επιχειρηματίας αναφέρεται στον Αμερικανό πρόεδρο ως τον «μεγάλο» σύμφωνα με έρευνα του FBI που αφορά σε καταγγελία δωροδοκίας.

«Γιατί κάνεις μια τόσο ηλίθια ερώτηση;», ήταν η απόκριση του ενοίκου του Λευκού Οίκου, με εμφανή τον εκνευρισμό στο πρόσωπό του.

“Why did the Ukraine-FBI informant file refer to you as ‘the Big Guy’?”

BIDEN: “Why’d you ask such a dumb question?” pic.twitter.com/vuLRP1N7xV

— RNC Research (@RNCResearch) June 15, 2023