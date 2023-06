Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο πρώτος άνθρωπος που διαγνώστηκε με αυτισμό

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Ντόναλντ Τρίπλετ, ο οποίος θεωρείται η πρώτη διαγνωσμένη περίπτωση παιδιού με αυτισμό.

Η δημοσίευση, η οποία έθεσε για πρώτη φορά επιστημονικά τον όρο «αυτισμός», ανέφερε τον Ντόναλντ Τρίπλετ ως «Περίπτωση 1» μεταξύ των 11 παιδιών που παρατηρούσε ο ψυχίατρος Λέο Κάνερ. Με βάση αυτές τις μελέτες, ο Κάνερ έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη μελέτη του αυτισμού.

Ο Δρ Κάνερ σκιαγράφησε μια διαταραχή που περιλάμβανε εμμονικές επαναλαμβανόμενες συνήθειες, «εξαιρετική μνήμη» και αδυναμία κοινωνικοποίησης με άλλους ανθρώπους.

Καθώς μεγάλωνε, ο Τρίπλετ δεν έπαψε να έχει εμμονές, να μιλάει μηχανικά και να δυσκολεύεται σε μια συζήτηση. Ωστόσο, για ένα παιδί που στα τέσσερα χρόνια του ήταν σε ίδρυμα, η ζωή του εξελίχθηκε ανέλπιστα καλά.

Αποφοίτησε όχι μόνο από το λύκειο, αλλά και από το κολέγιο Millsaps, το 1958, όπου σπούδασε Γαλλικά και Μαθηματικά και υπήρξε μέλος της αδελφότητας Lambda Chi Alpha. Κατόπιν εργάστηκε ως λογιστής στην τοπική τράπεζα, την Bank of Forest, όπου συνιδρυτής ήταν ο παππούς του. Με τη βοήθεια ενός ταξιδιωτικού πράκτορα στο Τζάκσον του Μισισίπι, κατάφερε μάλιστα να ταξιδέψει μόνος του σε όλο τον κόσμο.

Don Triplett, the first person to be diagnosed with autism, has died. He was 89. His life was explored in the 2022 documentary film “In A Different Key.” https://t.co/Ogn15Rplvl

— PBS NewsHour (@NewsHour) June 16, 2023