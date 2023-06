Ένα «μανιφέστο μητρότητας» στο Ευρωκοινοβούλιο

Εικόνες με γυναίκες ευρωβουλευτές να κρατούν αγκαλιά ή να θηλάζουν το νεογέννητο μωρό τους κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο έχουν προβληθεί κατά καιρούς από τα μέσα ενημέρωσης. Το 2010 ένα βίντεο με την Ιταλίδα ευρωβουλευτή Λιτσία Ροντσούλι στο οποίο θήλαζε το μόλις επτά εβδομάδων κοριτσάκι της, ενώ παράλληλα σήκωνε το χέρι της προκειμένου να ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο είχε γίνει viral. Λίγα χρόνια μετά, το 2016, ακολούθησε και η Βρετανίδα ευρωβουλευτής, Ανελίζ Ντόντς, η οποία πήρε το μωρό της σε ψηφοφορία, αλλά και πολλές ακόμη.

Και μπορεί τα στιγμιότυπα αυτά να έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό πολλών, πόσο εύκολο είναι όμως για αυτές τις γυναίκες να ισορροπήσουν ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και τη μητρότητα; Την απάντηση δίνουν οι ίδιες αμφισβητώντας την αναγκαιότητα της υποχρεωτικής δια ζώσης ψηφοφορίας σε όσα μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έχουν λάβει γονική άδεια.

Ειδικότερα, λίγους μήνες πριν τις ευρωεκλογές, τέσσερις έγκυες ευρωβουλευτές ηγούνται μίας νέας καμπάνιας με στόχο τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο για όσες γυναίκες βρίσκονται σε γονική άδεια πριν και μετά την εγκυμοσύνη αλλά και για όσους άνδρες λαμβάνουν άδεια πατρότητας.

Η ευρωβουλευτής Λάρα Γουόλτερς μιλά στην «Κ» για τη νέα εκστρατεία ανδρών και γυναικών ευρωβουλευτών προκειμένου να γίνει ο χώρος εργασίας στο Ευρωκοινοβούλιο πιο φιλόξενος για όσους γονείς παίρνουν άδεια μητρότητας ή πατρότητας.

«Ένας ευρωβουλευτής που έχει λάβει άδεια μητρότητας ή πατρότητας πρέπει να έχει φυσική παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, γεγονός που είναι πολύ περιοριστικό ειδικά για όσες μητέρες έχουν νεογέννητα μωρά αλλά δεν θέλουν να λείψουν από μία σημαντική ψηφοφορία», επισημαίνει η Ολλανδή πολιτικός του Εργατικού Κόμματος, η οποία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2019.

Η ίδια μέχρι στιγμής γνωρίζει τουλάχιστον 50 ευρωβουλευτές σε αυτήν τη θητεία που έχουν λάβει γονική άδεια και όπως επισημαίνει, οι περισσότεροι εξ αυτών δυσκολεύτηκαν να εξισορροπήσουν την προσωπική με την επαγγελματική ζωή, με αποτέλεσμα αφενός να μην είναι παρόντες σε δεκάδες ψηφοφορίες, αφετέρου να νιώθουν άγχος κάθε φορά που δεν μπορούν να συμμετάσχουν.

Η Λάρα αναφέρει πως ένας συνάδελφός της ευρωβουλευτής βρίσκεται σε άδεια πατρότητας, ωστόσο έρχεται κάθε εβδομάδα στο Στρασβούργο προκειμένου να δίνει το «παρών» στις ψηφοφορίες, καθώς θεωρεί πως έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές του 2024 που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου.

Από την άλλη, μία συνάδελφός της από την ομάδα των Πρασίνων δέχτηκε σκληρή κριτική από το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, όταν, παρόλο που είχε άδεια μητρότητας, δεν ψήφισε μία σημαντική νομοθετική πράξη σχετικά με το περιβάλλον.

«Πολλοί την κατηγόρησαν που δεν κατάφερε να βρίσκεται στο Στρασβούργο, αν και περίμενε να γεννήσει σε λίγες ημέρες. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο, ανήθικο αλλά και πολύ αγχωτικό ειδικά όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος θέλει να παραμείνει όσο το δυνατόν γίνεται ενεργός επαγγελματικά σε μία τόσο σημαντική στιγμή της ζωής του», επισημαίνει η Γουόλτερς.

Βλέποντας το πόσο περιοριστικό είναι το υπάρχον πρωτόκολλο και έχοντας ως παράδειγμα την ηλεκτρονική ψηφοφορία που καθιερώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, δεκατρείς ευρωβουλευτές παρέδωσαν την Τρίτη στο γραφείο της προέδρου Ρομπέρτα Μέτσολα ένα ψήφισμα, με το οποίο πιέζουν για μεταρρυθμίσεις.

«Αυτό που ζητούμε από την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου είναι η επίσημη αναγνώριση της γονικής άδειας στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, η ψήφος εξ’ αποστάσεως καθώς και η δυνατότητα διορισμού ενός ευρωβουλευτή ως αναπληρωτή. Η ίδια φάνηκε πολύ πρόθυμη να προωθήσει αυτή την αλλαγή, ωστόσο θεωρώ πως η διοίκηση του Ευρωκοινοβουλίου είναι πίσω σε νοοτροπία σε κάποια ζητήματα», επισήμανε η Ολλανδή ευρωβουλευτής.

Σχολιάζοντας πάντως την εκπρόσωπο τύπου της Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία ανέφερε πως το πρόβλημα υιοθέτησης αυτής της αλλαγής είναι δύσκολο από τεχνικής και νομικής άποψης, καθώς ενδεχομένως να προέκυπτε ζήτημα διαφύλαξης των αρχείων ψηφοφορίας των μελών που θα συμμετείχαν εξ’ αποστάσεως, η Γουόλτερς επισημαίνει πως αφενός η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόστηκε την περίοδο της πανδημίας, αφετέρου αφορά μία συγκεκριμένη συνθήκη που δεν θα πρέπει να αποτελέσει πανάκεια και για άλλες περιπτώσεις.

«Πολλοί λένε πως αν αρχίσουμε να ψηφίζουμε εμείς εξ΄αποστάσεως, τότε θα ζητήσουν κι άλλοι Ευρωβουλευτές να κάνουν το ίδιο για διαφορετικούς λόγους (π.χ. αν έχουν αναρρωτική άδεια), ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για μία συγκεκριμένη κατηγορία ευρωβουλευτών για την οποία θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην είμαστε αναγκασμένες να επιλέγουμε μεταξύ της ψήφου και του παιδιού μας, ειδικά όταν η θητεία μας ολοκληρώνεται.

Η ευρωβουλευτής επισημαίνει πως θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο της παιδί στα τέλη Σεπτεβρίου, ενώ το πρώτο της παιδί είναι δύο χρονών.

Time for a modern and inclusive European Parliament, that doesn’t force its Members to choose between their newborn and their voters. A Parliament that does not deter, but encourages young women from entering politics!👇 pic.twitter.com/niEbdVs9QJ

— Lara Wolters (@larawoltersEU) June 13, 2023