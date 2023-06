Αμερικανική ακτοφυλακή: «Νεκροί και οι 5 επιβάτες – Το υποβρύχιο συνεθλίβη»

Νεκροί θεωρούνται πλέον οι πέντε επιβάτες του υποβρυχίου της OceanGate σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

«Θεωρούμε πλέον ότι ο διευθύνων σύμβουλός μας Στόκτον Ρας, ο 77χρονος Γάλλος ωκεανογράφος Πολ-Ανρί Ναρζολέ, ο 59χρονος Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταγούντ και ο 19χρονος γιος του, Σουλεμάν είναι νεκροί. Αυτοί οι άνδρες ήταν πραγματικοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών», σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Οι καρδιές μας είναι μαζί τους και με κάθε μέλος των οικογενειών τους. Θρηνούμε για την απώλεια της ζωής και τους ευχαριστούμε για την χαρά που πρόσφεραν σε όλους όσους γνώριζαν».

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Είναι μια εξαιρετικά θλιβερή στιγμή για τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι είναι εξαντλημένοι και θρηνούν. Ολόκληρη η οικογένεια της OceanGate ευχαριστεί τους άνδρες και τις γυναίκες που εργάστηκαν τόσο σκληρά σε αυτή την αποστολή. Αυτή είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή για ολόκληρη την κοινότητα των εξερευνητών και για κάθε μέλος της οικογένειας αυτών που χάθηκαν στη θάλασσα».

Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου για το υποβρύχιο Titan ο υποναύαρχος Tζον Μόγκερ επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν τα συντρίμμια του Titan και ότι το σκάφος καταστράφηκε. Ο υποναύαρχος γνωστοποίησε ότι τηλεχειριζόμενο όχημα από το Horizon Arctic ανακάλυψε κομμάτι του υποβρυχίου Titan περίπου 1.600 πόδια από την πλώρη του Τιτανικού στον πυθμένα της θάλασσας.

Τα συντρίμμια «υποδηλώνουν ότι το σκάφος υπέστη απώλεια πίεσης με συνέπεια να συνθλιβεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως στην παρούσα φάση δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν θα ανασυρθούν οι πέντε σοροί, υπογραμμίζοντας πως το σημείο που βρέθηκε το βαθυσκάφος είναι ένα «αδιανόητο περιβάλλον που δεν συγχωρεί».

Νωρίτερα η εταιρεία Pelagic Research Services είχε επιβεβαιώσει πως τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν από δικό της ρομποτικό σκάφος ανήκαν στο κατεστραμμένο Titan.

Σε ανακοίνωσή της στο Twitter, η εταιρεία aνέφερε: «Εκ μέρους της PRS θέλουμε να εκφράσουμε την απόλυτη ευγνωμοσύνη μας για την απίστευτη, συντονισμένη δράση όλων όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή έρευνας και διάσωσης. Εστιάζουμε αυτή τη στιγμή στις οικογένειες όσων ήταν στο Titan και στην τραγική απώλειά τους».

Εκπρόσωπος της Pelagic Research Services επιβεβαίωσε στο CNN ότι το τηλεχειριζόμενο σκάφος της (ROV), που ήταν το πρώτο που διεξήγαγε έρευνα για το εξαφανισμένο υποβρύχιο Titan, βρήκε τα συντρίμμια στον πυθμένα του Ατλαντικού, κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

