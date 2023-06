Πριγκόζιν: Η Ουκρανία δεν απειλούσε τη Ρωσία – Ο Πούτιν εξαπατήθηκε

Νέα επίθεση κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας εξαπέλυσε ο πολέμαρχος Γεβγκένι Πριγκόζιν ο οποίος κατηγόρησε το Υπουργείο Άμυνας ότι εξαπάτησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε ένα βίντεο διάρκειας μισής ώρας στο Telegram, ο ιδρυτής της διαβόητης μισθοφορικής ομάδας Wagner, ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία δεν αντιμετώπιζε καμία άμεση απειλή από την Ουκρανία, όταν εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Δεν υπήρξε τίποτα το ασυνήθιστο στις 24 Φεβρουαρίου», δήλωσε, αναφερόμενος στην ημέρα που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή. «Το υπουργείο Άμυνας προσπάθησε να εξαπατήσει τον πρόεδρο και την κοινωνία λέγοντας ότι η Ουκρανία σχεδίαζε να μας επιτεθεί μαζί με όλο το μπλοκ του ΝΑΤΟ».

«Για κάποιο λόγο, αυτή η ομάδα ηλιθίων νόμιζε ότι ήταν τόσο έξυπνη που κανείς δεν θα καταλάβαινε τι σχεδίαζε», πρόσθεσε.

Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the “SMO”. In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1

