Κρεμλίνο vs Wagner: Έρευνα σε βάρος του Πριγκόζιν για υποκίνηση ανταρσίας

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινική έρευνα κατά του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν μετά τις δηλώσεις περί «ανταρσίας κατά της στρατιωτικής διοίκησης».

Ο Πριγκόζιν ο οποίος κάλεσε σε εξέγερση, υποστήριξε ότι ελέγχει 25.000 άνδρες με τους οποίους ζήτησε να ενωθούν οι Ρώσοι (στρατιώτες). «Μαζί θα βρούμε γιατί υπάρχει χάος στη χώρα».

«Όποιος θέλει, πρέπει να ενταχθεί. Πρέπει να δώσουμε τέλος σε αυτό το χάος», πρόσθεσε.

«Το κακό που προκάλεσε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας πρέπει να σταματήσει. Αυτοί που σκότωσαν σήμερα τα αγόρια μας και κατέστρεψαν τις ζωές πολλών δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών μας θα τιμωρηθούν», δήλωσε ο Πριγκόζιν ο οποίος πρόσθεσε «ζητώ να μην αντισταθεί κανείς. Όποιος αντιστέκεται, θα τον θεωρήσουμε απειλή και θα τον καταστρέψουμε αμέσως».

Ο επικεφαλής της Wagner υποστήριξε ότι ηγείται μιας «πορείας για δικαιοσύνη» και όχι ενός «πραξικοπήματος».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας ότι «όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται».

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tass, επικαλούμενο τις αστυνομικές αρχές σημείωσε: «Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί στη Μόσχα, όλες οι σημαντικές εγκαταστάσεις, οι κρατικές αρχές και οι εγκαταστάσεις υποδομών και μεταφορών έχουν τεθεί υπό ενισχυμένη προστασία».

Σύμφωνα με την πηγή του πρακτορείου, οι μονάδες OMON και SOBR της Ρωσικής Προεδρικής Φρουράς έχουν τεθεί σε επιφυλακή.

Η FSB με νέα ανακοίνωση της ανέφερε «Οι δηλώσεις και οι ενέργειες του Πριγκόζιν ισοδυναμούν με εκκλήσεις για την έναρξη ένοπλης εμφύλιας σύγκρουσης στο ρωσικό έδαφος και αποτελούν “μαχαιριά στην πλάτη” για τους Ρώσους στρατιωτικούς που πολεμούν τις ουκρανικές δυνάμεις».

Ο Σεργκέι Σουρόβκιν, ο πιο φιλικός προς τον Wagner στρατηγός μέχρι σήμερα, καλεί την ομάδα να μην υπακούσει στις εντολές του Πριγκόζιν. «Ο εχθρός περιμένει μόνο να φουντώσει η εσωτερική πολιτική μας κατάσταση. Μην παίζετε στα χέρια του εχθρού σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα»!.

